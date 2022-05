Evenepoel staat leiderstrui af aan thuisrenner in Ronde van Noorwegen, Ineos juicht na de sprint

Remco Evenepoel begon na zijn zege op dag 1 als leider aan de tweede rit van de Ronde van Noorwegen. Die leiderstrui is hij nu voorlopig weer kwijt.

Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen-Baloise kleurde deze etappe mee door in de ontsnapping te gaan. De andere renners vooraan: Jeppe Pallesen, Emil Vinjebo en Håkon Aalrust. Manuale Tarozzi ging nog in de tegenaanval, maar werd al snel gegrepen door het peloton.

In de loop van de etappe werd het peloton behoorlijk uitgedund, onder meer op de beklimming Dyranut. Zo had Kristoff een lastig moment en werd ook Pedersen op afstand gereden. Door het tempo in het peloton was het verhaal van de vroege vluchters ook al snel voor bij.

NOOR LEIDT IN NOORWEGEN

Al deze ontwikkelingen speelden Ineos en Ethan Hayter volledig in de kaart. Hayter slaagde er ook in om het af te maken: de Brit spurtte naar de ritzege in Geilo. Teunissen werd tweede en Johannessen derde. Diezelfde Johannessen die Evenepoel het meest kon belagen bij diens zege in Voss. De Noor Johannessen is dus de nieuwe leider en heeft in het klassement welgeteld één seconde voorsprong op Hayter en Evenepoel.