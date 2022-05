Giro-bergrit naar Lavarone ontploft al in beginfase: Mathieu van der Poel en Mauri Vansevenant in ontsnapping

Niet enkel de klassementsmannen hadden zin in de Girorit naar Lavarone. Van der Poel en Vansevenant alvast ook, want zij maken deel uit van de vroege ontsnapping.

Van bij de start in Ponte di Legno liep het meteen bergop: volop mogelijkheden dus voor bijzonder vroege aanvallen. Terwijl achteraan de sprinters meteen moesten lossen, roken potentiële vluchters hun kans. Een groep met onder meer Mathieu van der Poel maakte jacht op enkele aanvallers.

Het kwam tot een samensmelting bij de aanvalslustigen. Zo werd een ruime kopgroep gevormd van maar liefst 23 man. Met naast Mathieu van der Poel ook zijn landgenoot Arensman en drie Nederlanders van Jumbo-Visma bij: Bouwman, Leemreize en Oomen. Voor bergtrui Bouwman is de missie duidelijk: opnieuw zo veel mogelijk bergpunten sprokkelen.

Eén Belg is ook mee vooraan: Mauri Vansevenant. Voor hem is het reeds de tweede dag op rij in de ontsnapping. Andere namen die het wel eens kunnen afmaken indien de ontsnapping voorop blijft, zijn die van Carthy, Ciccone, Hirt en Buitrago. Hirt is uiteraard de man die voor Intermarché-Wanty-Gobert nog maar pas won in de Giro. Na zijn etappezege in de zestiende rit gaat de Tsjech er opnieuw voor in de zeventiende rit.