Wout van Aert lanceert video voor Ethias: "Onmisbaar voor alle mensen"

Volgende week is Wout van Aert te zien als ambassadeur van verzekeraar Ethias in een nieuwe videoclip.

Wout van Aert is heel blij met het eindresultaat dat vanaf volgende week te zien is. “Ik ben best wel trots op deze video waaraan mensen van alle origines zich kunnen spiegelen. Dit laat zien dat ik een man van het volk ben en hoe ik in het leven sta”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Van Aert zit sinds begin dit jaar in een samenwerking met Ethias. “Ik vind dat een hele eer. Het wil zeggen dat ik iets meer beteken dan alleen maar de sporter Wout van Aert. Ik probeer altijd de beste te zijn, maar mijn leven is méér dan sport. Ook mijn familie is voor mij heel belangrijk. Mijn waarden lopen samen samen met de filosofie van Ethias. Ik kan me daarmee vereenzelvigen. Niet onbelangrijk is ook dat Ethias een Belgisch bedrijf is.”

De video heeft een duidelijke boodschap. “Dat je altijd steun hebt, dat er altijd mensen achter je staan, familie en vrienden. Ik link me alleen maar aan bedrijven die dezelfde waarde hebben. Ik denk dat Ethias onmisbaar is voor alle mensen. Iederéén heeft een verzekering nodig, een ruggensteun om zonder veel schrik door het leven te gaan. Soms kunnen we dat als sporter ook zijn. Voor sommige mensen zijn we een houvast, zijn we mensen waarnaar ze uitkijken om te volgen.”

Het is voor Van Aert de vierde privésponsor na Red Bull, Caps en Domo Elektro.