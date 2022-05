Preben Van Hecke over Minerva Cycling: "Wellicht rijden we in 2023 ook in het peloton"

Minerva Cycling zal wellicht ook in 2023 te vinden zijn in het peloton. Dat zei ploegleider Preben Van Hecke aan Wielerflits.

"Er zijn nog besprekingen over de budgetten, maar die zien er rooskleurig uit", zei Van Hecke. "Het is echt de bedoeling om verder te gaan."