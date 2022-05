UAE blijft toptalenten strikken: wereldkampioen veldrijden bij junioren tekent contract voor vijf jaar

UAE heeft de middelen om toptalenten te strikken en doet dat dan ook. De wereldkampioen veldrijden bij de junioren gaat de komende jaren bij UAE rijden.

Dat is de 17-jarige Zwitser Jan Christen, die in Fayetteville wereldkampioen werd door Aaron Dockx en de Brit Nathan Smith te verslaan in een sprint met drie. Tot 2027 zal Christen zich nu verder ontwikkelen binnen de structuur van UAE. Eerst binnen de structuur van het 'Pogi Team', om dan later de stap te zetten naar de WorldTour-ploeg.

Christen heeft dus aanleg voor het veldrijden, maar is een multitalent dat ook in andere disciplines uitstekend uit de voeten kan. De jongeman die afkomstig is van Aargau, is immers ook Zwitsers kampioen op de piste, in het veld, op de mountainbike en in het tijdrijden.

Welcome to UAE Team Emirates, @janchristen04 🇨🇭👋.



We are delighted to announce the signing of Jan Christen on a long-term deal.



📝 FULL STORY: https://t.co/8MgiCUsXb2#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/ZTnSo9wPoH — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 26, 2022

"Ik vind het schitterend om bij UAE te kunnen tekenen. Ik heb al behoorlijk veel contact gehad met de ploeg. Vanaf het eerste moment voelde ik mij erg welkom. Ik hoop de volgende jaren te kunnen blijven crossen en mountainbiken", onderstreept Christen. "Mijn eerste doel is gewoon om van het wielrennen te genieten en te blijven leren en progressie maken."