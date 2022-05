🎥 Exclusieve beelden van een uithijgende Koen Bouwman die de ritwinst in de voorlaatste bergrit pakt en de bergtrui veiligstelt

Koen Bouwman heeft niet alleen de 19e rit naar Santuario del Castelmonte gewonnen. Ook heeft hij zijn bergtrui veiliggesteld. "Ik ga hier met 2 etappezeges en een bergtrui mee naar huis", klonk het.

De bergkoning van deze Giro is al bekend. Koen Bouwman heeft na de 19e rit 294 punten. Dat zijn er 191 meer dan Giulio Ciccone die 2e staat in dat klassement. Er zijn nog maximaal 133 punten te verdienen. Daarbovenop won Bouwman ook nog eens de 19e rit naar Santuario del Castelmonte.

"Ik had dat voor de Giro nooit durven denken", liet Bouwman achteraf weten via Jumbo-Visma. "Ik kwam als knecht. Dat ik nu met 2 ritzeges en de bergtrui naar huis ga, is echt bizar. Het doel was om in deze rit de bergtrui veilig te stellen. Al voelde ik me ook wel goed om de ritzege te pakken. Dankzij de harde kopbeurten van Edoardo Affini konden we voorblijven. Dus is de zege ook van hem."

REACTIE OP SPRINT

De sprint was niet vlekkeloos. Bouwman dook als 1e door de laatste bocht, maar door zijn manoeuvre gingen er een paar rechtdoor. "Doordat ik al een ritzege had, durfde ik wat meer gokken. Ik wist dat die bocht daar lag en dat ik daar als 1e moest doorgaan. Gelukkig was dat genoeg."

Beelden van een uithijgende en juichende Bouwman na de finish (opgelet: het kan even duren tot de video volledig geladen is):

