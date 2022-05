De 10 van Intermarché: hoe de kopmannen ook de andere renners van de ploeg naar een hoger niveau tillen

Al aan 10 overwinningen zitten ze: de mannen van Intermarché-Wanty-Gobert. Alle renners dragen bij aan het succesverhaal van het team, dat is misschien nog het mooiste.

Tot die conclusie komt iedereen die de overwinningen van Intermarché van naderbij bekijkt. Girmay ontplooit zich ten volle en Kristoff heeft op zijn 34ste nog altijd de gedrevenheid en doorzettingsvermogen om winnaar te zijn. De kopmannen maken het waar: voorwaarde nummer 1 voor een succesverhaal. Maar met hun tweetjes zijn ze maar goed voor de heflt van het aantal zeges. Ook de andere renners groeien naar een hoger niveau.

JAN HIRT

Jan Hirt rondde in de vijfde en voorlaatste rit van de Ronde van Oman een fraaie solo af. Voldoende ook om in het klassement met een minuut voorsprong de macht te grijpen. Een dag later was Hirt ook eindwinnaar.Twee vliegen in één klap.

Onlangs bewees Hirt in de Giro dat het geen toevalstreffers waren en hij ook kan winnen op het hoogste nvieau. Samen met Arensman bleef hij de klassementsrenners voor in de bergrit naar Aprica. De Nederlander op ruim een handvol seconden zetten, was voldoende voor zijn derde winst van het seizoen.

© photonews

BINIAM GIRMAY

Uiteraard kunnen we niet heen om Biniam Girmay, dé sensatie van het wielerseizoen. De Eritreeër bracht het zegefestival op gang in de Trofeo Alcúdia, in de Mallorca Challenge. Nadien bewees hij veel meer te zijn dan een klimmer met overwinningen in Gent-Wevelgem en de tiende rit in de Giro, nota bene na een spurt tegen Van der Poel. Er is zelfs sprake van een Girmay-gekte, zeker onder de Afrikaanse wielerliefhebbers.

ALEXANDER KRISTOFF

Gekke dingen hoef je niet te verwachten van Alexander Kristoff, wel straffe dingen. Een vroege spurtzege in de Clasica de Almeria was een opsteker voor het vertrouwen. Kristoff koppelde daar een goed voorjaar aan, met een zware Scheldeprijs als kers op de taart. In die omstandigheden was Kristoff duidelijk de sterkste: de Noor soleerde dan ook naar een welverdiende triomf.

© photonews

GERBEN THIJSSEN

Met Gerben Thijssen doet ook een Belg mee aan het feestgedruis bij Intermarché. Kende de voorbije twee jaar mentaal en fysiek moeilijke momenten, maar de overstap van Lotto naar Intermarché heeft hem goed gedaan. Klopte Hofstetter in de laatste rit van de Vierdaagse van Duinkerke. Dan moet je wel snelle benen hebben.

ANDREA PASQUALON

Snelle benen, die heeft ook Andrea Pasqualon nog altijd. De Italiaan had al drie jaar niet gewonnen, maar in dit successeizoen van Intermarché-Wanty-Gobert mocht een overwinning van hem niet ontbreken. Beukte de poort naar de dubbele cijfers open met zijn zege in Circuit de Wallonie.

EERVOLLE VERMELDINGEN

De tien zeges spreken voor zich, maar daarnaast zijn er nog een aantal eervolle vermeldingen. Hermans werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, Devriendt vierde en Petit zesde in Parijs-Roubaix. Voorts liet Kristoff nog een tweede en een derde plek optekenen. Het is de hele ploeg die meesurft op de golf van optimisme die dit dijk van een seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert realiseert.