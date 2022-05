Remco Evenepoel bedankt Asgreen en wist niet hoe ver van de meet het was toen hij demarreerde

Dit was weer een typisch Remco Evenepoel-nummer. Hij wist niet hoe ver het nog was toen hij demarreerde.

Eerst was het zaak om in het eerste deel van de rit niet in de problemen te komen. "Ik ben blij. Het was een vrij lange dag, met wind op kop in het begin. Nadien was het zijwind. Dat speelde een cruciale rol, maar gelukkig hield Kasper Asgreen me vooraan. Ik wil hem bedanken voor zijn werk."

Vervolgens was het Remco-time. "Ik wist niet hoe ver het nog tot de aankomst was toen ik mijn sprong waagde, maar ik voelde me goed en bleef gaan. Ik was licht verrast hoe mijn benen reageerden, dus bleef ik hard pushen om mijn voorsprong te vergroten. Het was een lange inspanning, maar uiteindelijk ben ik tevreden met mijn overwinning en de verschillen in het klassement."

KOERS CONTROLEREN

Remco Evenepoel is dus ook opnieuw leider en weet wat hem en zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl nog te doen staat in de Ronde van Noorwegen. "Nu gaan we de koers controleren en zien of er nog kansen komen tot het einde van deze week."