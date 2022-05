🎥 Bekijk beslissend moment in de Giro: zo reed Hindley Carapaz uit het roze en bezorgde hij zichzelf optie op eindzege

De beslissing is gevallen in de Giro. Hindley is de nieuwe roze trui en gaat Carapaz in de eindstand voorblijven. Dat kan haast niet anders, gezien de gemaakte verschillen.

De bergrit naar de Passo Fedaia was dé kans om het klassement nog op zijn kop te zetten, voor de afsluitende tijdrit in Verona eraan kwam. Hindley greep die kans met beide handen. Toen hij de aankomst bereikte, wist Hindley dat hij zowel Landa als Carapaz op afstand had gereden. De roze trui was dus sowieso voor de Australiër van Bora-Hansgrohe. Het was dan de vraag wat het verschil was. Voor Carapaz was het echt harken op de slotbeklimming in de Giro. Aangezien de Ecuadoriaan bijna anderhalve minuut aan de broek kwam, kan Hindley op beide oren slapen. Hindley wordt zonder ongelukken de eerste Australiër ooit die de Giro wint. Top 3 algemeen klassement Giro na 20 ritten: 1. Jai Hindley

2. Richard Carapaz 1'25"

3. Mikel Landa 1'51"