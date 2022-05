🎥 Nederlandse leidster Lorena Wiebes voert een bisnummer op in Ride London Classique, Kopecky is vierde

Wat is Lorena Wiebes toch een kanjer uit het Nederlandse wielrennen. De tweede rit van de RideLondon Classique heeft dat ook nog eens aangetoond.

Wiebes was op de eerste dag van de RideLondon Classique al naar de zege gesprint in Maldon. De tweede etappe was een rit van Chelmsford naar Epping van 141,7 kilometer. Veronica Ewers ging voor een solo en reed een kloof van meer dan drie en een halve minuut bij mekaar.

Met nog 30 kilometer te gaan was de renster van EF wel gegrepen. Er lagen wel een paar hellingen op het parcours, maar die wogen finaal niet zwaar genoeg door om een massasprint te vermijden. Waardoor alle ogen aan de finish dus weer op Lorena Wiebes gericht waren.

De sprintbom van DSM ontgoochelde niet: ze spurtte de zogeheten tegenstand op lengten en kon voor de tweede dag op rij juichen. Marta Bastianelli werd tweede, Emma Norsgaard derde en Lotte Kopecky legde beslag op de vierde plaats. Met Jesse Vandenbulcke op de zevende plek eindigde er nog een Belgische in de top tien.