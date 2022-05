Sanne Cant rijdt opnieuw top vijf in Thüringen Tour, Oekraïense aanvalster laat Arkéa vieren

Sanne Cant is bezig aan een sterke Thüringen Tour, met opnieuw een top vijf in rit 5. Een Oekraïense aanvalster won de rit.

Sanne Cant had voor Plantur-Pura al een zevende en een vijfde plek laten noteren in een rit in de Thüringen Tour deze week. Een bewijs dat de veldrijdster ook op de weg wel tot wat in staat is. Cant demonstreerde ook in de voorlaatste rit van en naar Gotha dat haar vorige prestaties geen toeval waren. Ze kwam als vijfde over de streep, zeven seconden na de ritwinnares.

BIRIUKOVA HOUDT STAND

Dat was Yuliia Biriukova, de renster van Arkéa. Zij had gekozen voor een vroege aanval. Toen de rensters op het lokale circuit kwamen, had Biriukova nog een voorsprong van 45 seconden. Uiteraard werd achter haar volop jacht gemaakt, maar de vluchtster hield stand.

Biriukova had aan de finish nog vier seconden over op de Australische Alexandra Manly. De Poolse Marta Lach werd derde.