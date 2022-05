Arnaud De Lie met vierde zege van seizoen: "Antwoord na kritiek op lead-outs"

Arnaud De Lie heeft de GP Marcel Kint op zijn naam geschreven zondagnamiddag. En dat leverde ook vuurwerk op achteraf.

Superblij

De voorbije weken was er nochtans wel wat te doen over het team en ook over de manier waarop voor De Lie de sprints werden aangetrokken.

"Ik ben superblij, want er is altijd kritiek op mijn lead-outs. Vandaag zagen we supermooi werk van de ploeg. Dit is niet mijn overwinning, maar die van de ploeg", klinkt het bij Sporza.