Remco Evenepoel wint nu ook sprintje: "Vroeger werd ik altijd laatste in een sprint ..."

Remco Evenepoel vertrok als leider in de voorlaatste rit van de Ronde van Noorwegen en zette zijn prestaties kracht bij met een zege in een sprintje van een elitegroep.

Evenepoel won zijn derde ritzege in de ronde van Noorwegen, nadat hij dus de beste was van een elitegroepje.

Groepsprint

"Dit is mijn eerste zege in een groepssprint. In mijn eerste jaren als prof was ik bij zo'n sprint altijd als laatste geëindigd. Maar ik heb er meer en meer op getraind en dat werpt nu zijn vruchten af", aldus Evenepoel bij Sporza.

"Het was zaak om de laatste bocht scherp aan te snijden, dan kan je de lijn kiezen en dat deed ik", was de dagwinnaar gelukkig.