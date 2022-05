🎥 Mathieu van der Poel was drie weken dé entertainer bij uitstek in Giro: een terugblik op zijn opvallendste momenten

De Giro van 2022 was de Giro van Mathieu van der Poel. Entertainer op en naast de fiets. Opvallen deed hij in de eerste plaats met straffe sportieve prestaties, maar ook met zo veel meer dan dat.

Om te beginnen was het straf dat Van der Poel datgene waarmaakte waar hij zich zo had op toegelegd: winnen op de openingsdag in Visegrád. Daar stond geen maat op hem. Het leverde hem drie dagen in de roze trui op, ook omdat hij zo sterk uit de verf kwam in de tijdrit in Boedapest (2e plek). VDP werd ook tweede in Jesi na een sprint tegen Girmay en laadde zich op voor de afsluitende tijdrit. In Verona werd hij derde.

Waar Mathieu van der Poel het in het voorjaar behoudend aanpakte, gooide hij die attitude volledig overboord in de Giro, met talloze aanvallen tot gevolg. Zelfs in ritten waar er weinig te zoeken was. Zijn meest indrukwekkende aanval kwam er in de bergrit naar Lavarone: op enkele kilometers van de top van de slotklim reed hij nog voorop. Zelfs een dag voor de laatste tijdrit ging Van der Poel nog eens mee in de ontsnapping.

FANS VERMAKEN

Van der Poel was dus de man van het spektakel. Niet alleen door zijn tactische keuzes in de koers. Het vermaken van de wielerfans was duidelijk ook een missie van Van der Poel en bovendien beleefde hij er zelf ook een hoop plezier aan. Daarom zagen we dan ook een hoop 'wheelies' van hem, zeker naar het einde van de Giro toe.

🇮🇹 #Giro Don't you ever change @mathieuvdpoel Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 29, 2022

EETGEWOONTEN

Ook op sociale media was de naam van Van der Poel druk besproken. Niet enkel door die 'wheelies', maar ook door zijn eetgewoonten waar de Italianen toch raar van zullen opgekeken hebben. Er dook een filmpje op waarin hij ketchup op pasta deed en ook uitte Van der Poel zich als een liefhebber van Pizza Hawaï. Het werd de meest strijdlustige renner uit het Giropeloton met veel plezier vergeven.