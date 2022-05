Discussie rond puntensysteem UCI woedt volop: Tadej Pogačar geeft ex-renner volledig gelijk

Het puntensysteem in de UCI is een thema dat leeft onder (ex-)renners. Tadej Pogačar laat op sociale media weten dat hij het helemaal eens is met Dan Martin.

De pas gestopte profwielrenner had op Twitter zijn zegje gedaan, nadat het tot heel wat discussie leidt dat Arkéa-Samsic besloot om de Giro niet te leiden omdat het meer punten kon scoren door mee te doen aan kleinere koersen en dat in de tussentijd ook deed. Zo vergroot de Franse formatie om volgend jaar de stap naar de WorldTour te kunnen zetten.

Huidige WorldTour-teams zijn nu al verplicht aan alle grote wedstrijden mee te doen, procontinentale teams als Arkéa-Samsic niet. "Het puntensysteem van de UCI is kapot. Het is een issue van rittenkoersen vs eendagskoersen. Als je tweemaal een eendagskoers van WorldTour-niveau wint, krijg je evenveel punten als de eerste in het algemeen klassement van de Tour de France", merkt Dan Martin op.

Dan for the president! — Tadej Pogačar (@TamauPogi) May 31, 2022

"Het winnen van een 1.1-koers levert dan weer evenveel punten op als het winnen van een Tourrit", gaat de Ier verder. Pogačar heeft gereageerd en is het als Tourwinnaar eens dat prestaties in grote ronden ondergewaardeerd worden in het puntensysteem. De Sloveen schrijft dan ook op Twitter: 'Dan for president!' Een oplossing heeft Martin ook niet meteen. "Het is onmogelik om voor iedereen een fair systeem op poten te zetten."