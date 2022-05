Israel-Premier Tech aan het feest: winnaar Fuglsang opgelucht, Froome stelt een mooie progressie vast

Een topdag voor Israel-Premier Tech. Fuglsang zorgde voor winst, terwijl Froome de progressie die hij voelde eindelijk eens kon laten zien in een wedstrijd.

In de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes soleerde Jakob Fugslang naar de overwinning en werd zijn ploegmaat Michael Woods tweede. Een droomscenario voor de ploeg. "We kwamen naar hier met een sterke ploeg en het was een plezier om te koersen. Ik ben echt blij dat ik het kon afmaken na het harde werk van de ploegmaats", zegt Fuglsang op de site van Israel-Premier Tech.

Voor de Deen was het ook al pakweg anderhalf jaar geleden dat hij de vuisten nog eens kon ballen. "De seizoensstart was vrij moeilijk voor mij", erkent de man met koersen als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije op zijn palmares. "Ik ben superopgelucht en blij dat ik deze koers kon winnen."

STAP VOORUIT VOOR FROOME

Dan man van Israel-Premier Tech die na de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes het meest over de tongen ging, was Chris Froome. De Brit werd elfde en reed veruit zijn beste koers sinds 2019. "De voorbije maanden heb ik een mooie progressie bij mezelf vastgesteld die me opnieuw op weg zet naar mijn oude niveau", reageerde Froome achteraf bij Eurosport. "Ik ben er nog niet, maar dit is weer een stapje vooruit."