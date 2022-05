Wordt Arnaud De Lie de absolute topsprinter? "Sterkste jaren op 26, 27 jaar"

Arnaud De Lie pakte in de Marcel Kint Classic zijn vierde profzege van het jaar. Het potentieel is er duidelijk om een hele grote te worden.

Trainer Wim Van Hoolst ziet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor onze amper 20-jarige landgenoot. “De sterkste jaren van een sprinter liggen op 26, 27 jaar. We hebben nog tijd om het beste in hem naar boven te halen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al is er ook nog werk aan de winkel. “De pure kick van de rassprinter, daar wordt nog aan gewerkt. Als De Lie dat eenmaal heeft, kan hij meedoen aan een massasprint in de Tour de France. Hij is nog lang niet Caleb Ewan. Caleb is een ander type sprinter, die wél een snelle kick heeft. De Lie is tien kilo zwaarder dan Ewan. En Ewan heeft natuurlijk meer ervaring.”

Toch heeft De Lie ook kwaliteiten in huis die andere sprinters niet hebben. “Hij is een overlever. Hij won de Volta Limburg Classic met 3.000 hoogtemeters. Hij klimt erg goed. Dat is atypisch voor een sprinter. We doen klimtesten in het labo. De Lie scoort meer dan voldoende om vlot over een klim van vijf of tien minuten te geraken.”