GP Pino Cerami afgelast door onzekerheden over het parcours

De GP Pino Cerami is afgelast. Dat deelde de organisatie mee op een persconferentie. Er zouden nog te veel onzekerheden over het parcours zijn.

Op 18 juli zou normaal de GP Pino Cerami moeten doorgaan. Op een persconferentie deelde de organisatie mee dat ze de wedstrijd afgelasten. "Enkele gemeenten hebben nog geen toestemming gegeven om de koers te laten passeren", klonk het. "Zo hebben we nog altijd geen definitief parcours. Dus ook geen wedstrijd."

Zo blijft Bryan Coquard de laatste winnaar van de GP Pino Cerami. Dat is al geleden van 2019. In 2020 en 2021 werd de wedstrijd telkens afgelast door de coronacrisis. Of er in 2023 een nieuwe editie komt, kon de organisatie nog niet zeggen.