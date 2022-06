Keisse bespreekt toestand van de kermiskoersen en berichtgeving over Evenepoel: "Typisch Belgisch"

Ploegleider worden is de toekomst voor Keisse. Eerst kwam Evenepoels ploegmaat op de kermiskoers Gullegem Koerse om daar als renner nog eens te knallen.

Keisse voelt zich nog honderd procent renner, verzekert hij bij VRT NWS. De Gentenaar staat stil bij de evolutie van de kermiskoersen. "Vroeger was er dagelijks een kermiskoers voor de profs, dat was een apart circuit waarbij die mannen 100-120 dagen per jaar konden koersen. Dat is bijna volledig verdwenen. Dat heeft te maken met belastingen. Afhankelijk van hoeveel je verdient kost een koersdag in België een hoop centen."

Dat wordt dan al snel een vicieuze cirkel. "De renners willen dat graag terugkrijgen via de organisatie, wat ervoor zorgt dat de kosten immens oplopen voor de organisatie die dat moet bekostigen met lokale sponsors. Dat lukt gewoon niet. Er zijn een paar grote kermiskoersen en de kleinere gaan er stilaan tussenuit jammer genoeg."

ONTSPANNEN EVENEPOEL

In het profcircuit maakt Remco Evenepoel ondertussen een ontspannen indruk. Is dat ook wat Keisse merkt? "Ik heb die indruk, maar ik heb hem de laatste tijd niet meer bezig gezien. De laatste keer dat we samen op de kamer gelegen hebben, was op stage. Sindsdien hadden we een volledig ander programma. Ik hoor hem af en toe, hij is inderdaad zeer ontspannen."

Logisch, oordeelt Keisse. "Dat is ook wat ik altijd gezegd heb: geef hem een klein beetje tijd en het komt wel goed." Keisse kaartte ook al de berichtgeving van de media over Evenepoel aan. "Je kunt niet iemand met zoveel talent zo 'gebruiken': de ene moment hem de hemel in schrijven om hem daarna hard aan te pakken. Ik weet dat dat typisch Belgisch is, maar dat betekent niet dat het oké is. Als mij dat stoort, reageer ik daarop."