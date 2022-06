Selectie INEOS Grenadiers voor de Dauphiné: Laurens De Plus gaat mee

Laurens De Plus zit in de selectie van INEOS Grenadiers voor het Critérium du Dauphiné. Hij zal kopman Tao Geoghegan Hart bijstaan.

INEOS Grenadiers heeft zijn ploeg voor de Dauphiné klaar. Daarbij zit Laurens De Plus, die daarmee voor het eerst sinds 2018 nog eens meedoet aan de Franse rittenkoers.

De kopman binnen de selectie is Tao Geoghegan Hart. De ploeg ziet de koers als een sleutel voor een goede voorbereiding op de Tour de France. Zo staat er op hun website te lezen. Er zitten klassieke beklimmingen van de Tour in het parcours. Of er zitten toekomstige beklimmingen in voor de Tour. Ze zien het alleszins als een goede test voor het geel in Parijs.

#Dauphine 🔜



Meet the Grenadiers who are back in action on Sunday 👊 pic.twitter.com/EzmtNzm1nC — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 1, 2022

Vorig jaar won Richie Porte voor INEOS de Dauphiné. Hij is er dit jaar niet bij.