🎥 Louis Meintjes na zijn zege in de Ronde van de Apennijnen: "Ik heb mijn kans gegrepen"

Louis Meintjes won de Ronde van de Apennijnen. Het was zijn 1e zege sinds 2015. Na de finish klonk hij opgetogen bij het interview met CyclingPro.net.

Op 7 km van de streep viel Louis Meintjes aan uit de kopgroep. Aan de streep won hij de Ronde van de Apennijnen met 1'37" voorsprong op Natnael Tesfatsion en zijn Meintjes' ploegmaat Georg Zimmermann. Aan de finish klonk Meintjes opgetogen. Het was zijn 1e zege sinds 2015.

"Het was een perfecte dag", zei Meintjes aan CyclingPro.net. "Ik had goede benen en zag dat anderen aan het lijden waren door de warmte. Het was mijn bedoeling om niemand te laten wegrijden, omdat Quinten Hermans de kopman was. Uiteindelijk bleek dat ik de beste benen had en ik heb mijn kans dan gegrepen."

"Nu ga ik eerst naar de Dauphiné", ging Meintjes verder. "Daarna volgt de Tour. Ik weet nog niet wat daar de exacte doelen zijn. We moeten nog zien met de ploeg wat we gaan doen. Zelf wil ik voor het algemeen klassement gaan."