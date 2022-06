📷 🎥 De 1e overwinning sinds 2015: Louis Meintjes wint de Ronde van de Apennijnen

Het peloton stond een tocht van bijna 192 km te wachten, vertrekkend uit Pasturana. Onderweg waren er 5 beklimmingen, met de Madonna del Guardia als laatste. Die ligt op 25 km van de streep, die in Genua ligt. De laatste paar kilometers waren dezelfde als de Girorit naar Genua.

In de vroege vlucht zaten 8 renners. Zij kregen meer dan 4 minuten van het peloton. Op minder dan 80 km van de aankomst was alles weer te herdoen. Dan moesten er nog 2 beklimmingen opgereden worden. Op de voorlaatste klim probeerden verschillende groepen weg te rijden, maar niemand kon wegblijven.

Op de laatste klim van de dag konden 5 renners wegrijden. Daaruit kon Louis Meintjes op 7 km van de streep vertrekken. Hij had al snel een halve minuut voorsprong en kwam solo als 1e over de finish. Zijn laatste overwinning dateert al van 2015. Dat seizoen won hij de Settimana Coppi e Bartali. Zo heeft Intermarché-Wanty-Gobert opnieuw een overwinning. Ploegmaat Georg Zimmermann spurtte naar de 3e plaats.

WHAT JUST HAPPENED? 😱 Louis Meintjes wins Giro dell'Appennino after a solo attack (no, I'm not hallucinating!), his first victory since 2015! His teammate, Georg Zimmermann finished 3rd with the Eritrean Natnael Tesfazion in 2nd. Intermarché confirmed on 🔥. #GirodellAppennino pic.twitter.com/65GujMJabk