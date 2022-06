Movistar neemt Enric Mas mee als kopman naar de Dauphiné

Movistar heeft zijn selectie voor het Critérium du Dauphiné bekendgemaakt. Enric Mas is de kopman.

In de Dauphiné probeert Movistar zijn laatste hand te leggen in de voorbereiding op de Tour de France. In zijn selectie neemt Movistar Enric Mas mee als kopman. Hij gaat voor een goede plaats in het algemeen klassement.

In het verleden was de Dauphiné geen groot succes voor Mas. Hij eindigde nog nooit in de top 10 van het algemeen klassement. Voor in de bergen krijgt hij Matteo Jorgenson, Carlos Verona en Gregor Mühlberger mee.