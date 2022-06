Winnaar Brabantse Pijl in de Brussels Cycling Classic

Magnus Sheffield won in het voorjaar de Brabantse PIjl. Zondag zal hij te zien zijn op gelijkaardig terrein. Hij zit in de selectie van INEOS Grenadiers voor de Brussels Cycling Classic.

Toch is Sheffield niet de kopman binnen de selectie. Elia Viviani zal kopman zijn. De wedstrijd wordt vooral gezien als een semiklassieker voor sprinters.

We're excited to race one of the oldest races

on the calendar this weekend ➡️ @BrusselsCycClas 🇧🇪



Our Grenadiers for Sunday's race: @kimheiduk @NarvaezJho @LucasPlapp @MagnusSheffield @benjeturner @eliaviviani pic.twitter.com/voPQOqtR7x