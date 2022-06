Lotto past plannen Ewan aan maar geloof in sprinter niet aangetast: "Nog nooit zo sterk, Caleb wil top zijn in Tour"

Lotto Soudal past de plannen aan die het aanvankelijk had voor Ewan, om hem in de Tour in de beste mogelijke vorm te krijgen.

Zo trekt Ewan niet zoals verwacht naar de Ronde van België, maar komt er wel een extra hoogtestage. "Caleb wil top zijn in de Tour. Vorig jaar heeft hij wel de Ronde van België gereden, maar je kan niet zomaar kopiëren", verklaart ploegleider Allan Davis in Het Laatste Nieuws. "Caleb is geen 23 meer, hij weet perfect wat hij nodig heeft. Hij wordt steeds sterker in het klimmen. Die hoogtestage gaat hem daar straks opnieuw bij helpen."

BLUTSEN EN BUILEN IN GIRO

Ewan heeft wel een teleurstellend Giro achter de rug. "Het was een moeilijk verhaal. Die val heeft veel verpest. Caleb had wat blutsen en builen en dat ene procentje dat hij daardoor minder was, maakte een groot verschil. Zonder die val had hij een rit gewonnen. Zeker weten."

Desondanks zijn ze er bij Lotto zeker van dat de Australiër er in de Tour wel zal staan. "Meer dan ooit geloof ik in hem. Omdat hij een geweldige 'winning mentlaity' heeft, hij is heel gemotiveerd voor de Tour. En omdat hij nooit zo sterk was. Hij kllimt steeds beter en hij is 'as fast as ever'."