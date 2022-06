Nummer 4 van de Tour van 2021: "Voel me in staat op de top te mikken, bemoedigend om Hindley Giro te zien winnen"

Elk jaar dromen opnieuw meer renners ervan de top te bestormen in de Tour. Hindley pakte in de Giro zijn eerste eindzege in een grote ronde, misschien kan in de Tour ook wel zo'n exploot van een renner die dat niveau nog nastreeft.

Dan komt mogelijk Ben O'Connor hiervoor in aanmerking. De Australiër werd vorig jaar vierde in de Tour en blikt daar op de site van de Dauphiné nog even op terug. "Mijn Touravontuur van vorig jaar was buitengewoon. Ik kan me nu nog haast niet voorstellen wat er gebeurd is. Een rit winnen en vierde eindigen in Parijs: dat is enorm. En ik heb het gedaan!"

KIJK OP DE ZAKEN VERANDERD

Dat heeft ook zijn ambities aangewakkerd. "Natuurlijk wil je altijd beter doen. Daarom ben je atleet geworden en investeer je zo veel van jezelf in deze job." Na die Tour van vorig jaar zei O'Connor nog dat hij ver verwijderd was van het niveau van de absolute toppers. "In vergelijking met vorig jaar is mijn kijk op de zaken veranderd. Ik voel me in staat om op de top te mikken deze zomer."

O'Connor haalt zijn inspiratie onder meer uit een recent succes van een andere renner. "Het was bemoedigend om mijn vriend Jai Hindley de Giro te zien winnen. We kennen mekaar al een lange tijd. Wanneer ik hem zag winnen, zei ik tegen mezelf dat ik het ook kan."