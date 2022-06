Sven Vanthourenhout heeft al vervanger voor Thibau Nys op het WK voor beloften

Thibau Nys is goed aan het koersen. Het is voor de bondscoach dan ook jammer dat hij past voor het WK voor beloften.

Het WK op de weg in Australië zal zonder Thibau Nys bij de beloften gereden worden. Hij wil zich toespitsen op het veldrijden.

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft al een vervanger klaar. “Ik heb enkele namen in mijn hoofd, maar ik geef toe dat ik Arnaud De Lie wil meepakken”, zegt de bondscoach aan DirectVelo. éIedereen weet dat ik een hekel heb aan de regel die profrenners toelaat om te starten in beloften-evenementen. Maar als andere landen dat doen, waarom wij dan niet? Zeker met een jonge van zijn kaliber.”

Al moet dat nog geregeld worden met Lotto Soudal. “Ik moet er nog met John Lelangue over spreken. Want ze hebben nodig in hun missie om het WorldTour-behoud.”