Terugkeer van de koers naar Vlaanderen: welke wedstrijden hebben wat te bieden op weg naar kampioenschappen?

Gullegem Koerse was een voorproevertje, maar de koers keert effectief terug naar Vlaanderen vanaf dit weekend. De weg naar de kampioenschappen wordt ingezet met een reeks Vlaamse koersen.

Dit weekend komen de eerste Vlaamse koersen eraan sinds de periode van de Vlaamse klassiekers in het voorjaar. Voor vele Belgische renners is het de start van de tweede seizoenshelft, maar ook voor buitenlanders is het ideaal om zich in dé koersregio bij uitstek klaar te stomen voor de nationale kampioenschappen en eventueel voor de Tour. Welke Vlaamse koersen komen eraan en wat hebben ze te bieden?

HEISTSE PIJL

De Heistse Pijl is het begin van een nieuw salvo aan Vlaamse wedstrijden. Met de Heistseberg die hét cruciale punt van de wedstrijd is. Wielerprofs moeten die wel aankunnen, maar toch is een verrassing niet uit te sluiten, zoals we vorig jaar nog zagen. Het werd toen geen massasprint, Pascal Eenkhoorn klopte Lampaert en Rickaert in een spurt met drie. Krijgen we weer een verrassing of krijgen we een clash tussen pure sprinters?

© photonews

BRUSSELS CYCLING CLASSIC

Als de sprinters in de Heiste Pijl de slag missen, kunnen ze dat in theorie goedmaken in de Brussels Cycling Classic. Door een parcourswijziging werd het vorig jaar een veel lastigere koers dan anders. Evenepoel greep die kans aan om solo naar winst te soleren. Het wordt dus opnieuw een strijd tussen sprintersploegen, zoals Alpecin-Fenix van ex-winnaar Merlier, en de mannen die voor de aanval moeten kiezen.

DWARS DOOR HET HAGELAND

Voor fans van kasseien en overharde streken, is Dwars door het Hageland een niet te missen koers. Door het nauwelijks gewijzigd parcours zouden we een koersbeeld moeten krijgen dat vergelijkbaar is met voorbije jaren. Na een lastige wedstrijd kunnen renners zich op de Citadel van Diest wel bijhoorlijk tegenkomen. Het komt er dus op aan om op het einde nog die ene cartouche over te hebben.

© photonews

ELFSTEDENRONDE

De Elfstedenronde, dat betekent nog eens een bezoek aan wielerstad Brugge, iets wat doorheen het seizoen meerdere keren op het programma staat. Met twee overwinningen op rij op zak is Tim Merlier dé man om in de gaten te houden in de Elfstedenronde. Of kan dit jaar een concurrent hem toch verslaan? Voor sprinters dé kans om hun vertrouwen nog wat op te vijzelen.

© photonews

BALOISE BELGIUM TOUR

De renners die meer heil zien in een rittenkoers, worden dan weer op hun wenken bediend door de Baloise Belgium Tour. Vorig jaar stond er geen maat op Remco Evenepoel, een gedroomde winnaar uiteraard voor de organisatie. Scherpenheuvel-Zichem begint aan een periode van drie jaar waarin het gaststad is. De derde rit vindt daar plaats. De dagen nadien valt in Durbuy en de slotrit naar Beringen de beslissing.