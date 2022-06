Wat is Unbound Gravel nu juist, het gravelevenement dat Peter Sagan en Laurens ten Dam strikte?

Peter Sagan maakt er zijn debuut en uiteraard ontbreekt ook Laurens ten Dam niet: Unbound Gravel gaat zaterdag van start met enkele namen die we kennen uit het wegwielrennen. Maar wat is het nu juist?

Unbound Gravel is een wedstrijd, dat had u al begrepen. Maar niet zomaar een wedstrijd. Wat de Cape Epic is voor mountainbikers, is de Unbound Gravel voor gravelrijders. Beter dan dit wordt het niet. Het gravelrijden is een enorme hype geworden en samen met dat fenomeen is de Unbound Gravel, dat al sinds 2006 georganiseerd wordt, gegroeid.

EXPO, TRAININGSKAMPEN EN RACES

Het is ook méér dan een wedstrijd. In de dagen vooraf is er reeds een expo te bezoeken in de plaats van het gebeuren, de stad Emporia in Lyon County, in de Amerikaanse staat Kansas. Ook worden er een trainingskampen georganiseerd, eentje voor mannen en eentje voor vrouwen. Diegenen die interesse hebben in het verbeteren van hun gravelskills, kunnen daar terecht.

Dan is er nog de wedstrijd op zich, onderverdeeld in verschillende categorieën en afstanden. Om 6 uur 's ochtends vindt de start plaats van de 200 mijl-parcoursen. Wie het parcours van 100 mijl aflegt, begint er een uurtje later aan. Om 8u30 is er de start van de race voor junioren, om 9u die van de 25 mijl en 50 mijl-parcoursen.

Wie zich tot in het diepste van zijn of haar tenen wil uitdagen, mag al een dag eerder opdraven en deelnemen aan de XL-race. Dat is een parcours over meer dan 350 mijl. Een uitdaging is het sowieso, voor iedereen die meedoet, ongeacht de afstand. De prijzenceremonie voor de XL-race is pas zondag, de andere prijzenpakkers krijgen zaterdag nog hun welverdiende beloning.

FLINT HILLS

De ruige wegen van de Unbound Gravel voeren alle deelnemers door de Flint Hills, een regio in het oosten van Kansas, die gekenmerkt is met scherpe stenen en heuvelachtig terrein. Sowieso een ervaring om u tegen te zeggen. Wie hieraan meedoet, moet alle behendigheid en kracht aanspreken om dit goed te doorstaan. Zelfs als je Peter Sagan of Laurens ten Dam heet. De winnaar van vorig jaar bij de mannen is Ian Boswell.