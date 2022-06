Van Aert met missie naar Dauphiné: "Verwacht dat Primož en Wout vorm willen testen en koersritme zullen aanscherpen"

Wout van Aert heeft er een patent op om zich met een goede Dauphiné klaar te stomen voor de Tour. Primož Roglič hoopt uiteraard om hetzelfde te doen.

"We bekijken het van dag tot dag", maakt ploegleider Grischa Niermann zich op de site van Jumbo-Visma zich niet al te druk om de verwachtingen. "We denken dat de renners na een eerste hoogtestage wel in orde zijn en dan willen we ons wel laten zien. Maar deze Dauphiné winnen is geen doel op zich. Het is vooral een goede voorbereiding op de Tour, wat ons allerbelangrijkste doel blijft."

Koersritme opdoen is nu het voornaamste. De trainingen om alles op punt te zetten, die komen er sowieso nog aan. "Na de Dauphiné volgt er nog een hoogtestage, maar het is ook belangrijk om te koersen in de voorbereidingsperiode en dan komt deze wedstrijd op het perfecte moment."

Kopmannen Roglič en Van Aert zullen dus echt wel iets uit deze koers willen halen. "Ik verwacht dat met name Primož Roglič en Wout van Aert hun vorm willen testen en met koersritme verder zullen aanscherpen. Vele ogen zullen op ons gericht zijn, dus we zullen met verstand moeten koersen."