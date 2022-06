Chris Froome rijdt de Mont Ventoux Challenge in de jacht op een Tourselectie

Chris Froome zal de Mont Ventoux Challenge rijden. Dat om een plaats in de Tourselectie te kunnen krijgen.

Na de Dauphiné zal Chris Froome nog de Mont Ventoux Challenge rijden. Dat heeft Rik Verbrugghe vertelt tijdens een interview aan La Dernière Heure.

"Het hangt allemaal af van wat Froome in de Dauphiné en de rest van juni doet", vertelde Verbrugghe. "Ik ben ongeduldig om te zien hoe hij het in de Dauphiné zal doen. Het is nu moeilijk in te schatten wat hij er zal doen. Op training gaat het de goede kant uit, maar we weten niet hoe hij zal zijn tijdens een koers."

Froome gaat alleszins mee naar de Tour als hij daar een rit kan winnen volgens Verbrugghe. "Dat zal fantastisch zijn", sloot hij af.