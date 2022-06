Taco Van Der Hoorn wint sprint van stervende zwanen in Brussels Cycling Classic

Taco Van der Hoorn heeft de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. De renner van Intermarché won vanuit de vroege vlucht in een spurt van stervende zwanen.

Een uitgeregende Brussels Cycling Classic beloofde een harde koers te worden met op het parcours ook nog een dubbele passage over de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen.

De vlucht van de dag met onder meer Livyns, Herregodts en Van Der Hoorn kreeg heel veel ruimte en sprokkelde zo'n 8 minuten bij elkaar voor er actie in het peloton kwam.

Koers in de koers

Die actie kwam er vanaf de eerste passage over de muur en enkele kilometers later ging een groep met schaduwfavorieten ervandoor met onder hen onder meer Wellens en Sheffield. Zij werden door het harde werk van Arkéa-Samsic in de achtergrond echter gegrepen.

De voorsprong van de vluchters slonk snel maar schommelde in de finale vaak rond dezelfde tijd. Lotto-Soudal probeerde met Campenaerts en Vermeersch nog aan de boom te schudden maar ook zij kregen het gat niet meer dicht.

Finale

De groep van 10 ging niet samen naar de meet, Bayer was de eerste die net voor de laatste kilometer in de aanval trok. Willems van Minerva Cycling ging naar het wiel van Bayer en trok zelf door. De Belg leek op weg naar de zege maar Taco Van der Hoorn ging er in een spurt van stervende zwanen nog over in de laatste meters.