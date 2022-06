Volgens Patrick Lefevere is Iljo Keisse aan het jaar te veel bezig

Patrick Lefevere vindt dat Iljo Keisse aan het jaar te veel bezig is. Dat vertelt hij in zijn column in Het Nieuwsblad.

Het probleem voor Keisse is zijn rug volgens Lefevere. Het is ook fysisek op. Keisse kan nog op kop rijden, maar niet meer zoals vroeger. In de Ronde van Hongarije bijvoorbeeld had Keisse het ook moeilijk. Lefevere had hem daarover aangesproken en zei dat hij zich al moest gedragen als een ploegleider op de fiets, als Keisse volgend jaar ploegleider wil worden. Lefevere weet ook dat niemand Keisse daarop gaat pakken, omdat hij te veel respect geniet.

BETTINI ALS VOORBEELD

Ook verwees Lefevere naar de laatste 2 jaar van Paolo Bettini. Die waren er in zijn carrière te veel aan. Bettini begon met overgewicht aan het seizoen volgens Lefevere. In het 1e jaar duurde het tot de Giro eer Betttini op niveau was. In dat andere jaar duurde dat tot de Vuelta. Lefevere heeft toen beslist om hem geen nieuw contract te geven. Iets dat Bettini moeilijk kon plaatsen. In die Vuelta won Bettini een rit en hij bedekte de naam van de sponsor, omdat het zo diep zat.