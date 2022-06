Arnaud De Lie wint nu ook in Tongeren: "Drie op drie, ongelooflijk en de benen worden steeds beter"

Zesde keer prijs dit seizoen, voor de tweede keer op drie dagen ook. Arnaud De Lie heeft ook in Limburg van zich laten spreken.

"Ik ben superblij, want de ploeg heeft de hele dag voor mij enorm goed gewerkt. Frison was supersterk vandaag", aldus De Lie in een eerste reactie bij Sporza.

Ongelooflijk

"Drie op drie, het is gewoon ongelooflijk. Ik zat op het wiel van Sam Bennett en het was niet het moment om achteruit te kijken", blikte hij terug.

"Ik weet het zelf ook niet hoe goed mijn vorm is. De conditie wordt altijd beter, de benen waren nog beter dan in de Heistse Pijl. Ik ben goed bezig en kijk naar de toekomst."