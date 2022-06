Chiara Consonni wint Dwars door de Westhoek, Marthe Truyen en Sanne Cant halen ereplaatsen

Chiara Consonni heeft Dwars door de Westhoek gewonnen. Ze was de snelste in de spurt van een uitgedund peloton.

In Boezinge stond Dwars door de Westhoek op het menu. De eendagswedstrijd voor vrouwen is traditioneel een koers voor sprintsters. Onderweg moest 3 keer de Rodeberg beklommen worden, maar dat gaf geen problemen voor de sprintsters in het peloton.

We gingen met een uitgedund peloton van ruim 50 vrouwen naar de finish. De Italiaans Chiara Consonni was de snelste. Ze was sneller dan de Nederlandse Sofie van Rooijen. Marthe Truyen sprintte naar een 8e plaats. Sanne Cant werd 10e.