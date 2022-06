Peloton miskijkt zich op sterke vluchters, Wout van Aert laat nieuwe ritzege liggen

In het Criterium du Dauphiné kregen we een tweede rit in lijn, opnieuw op een heuvelrijk parcours. Een nieuwe kans voor Wout van Aert, maar een aantal sterke vluchters zorgden voor een prangertje.

De klassieke vlucht van de dag was er eentje met vijf onderweg tussen Saint-Péray en Brives-Charensac. Vermaerke, Vuillermoz, Delaplace, Le Gac en Skaarseth dwongen Jumbo-Visma tot het uiterste. Misrekening De vijf bleven geweldig samenwerken, waardoor het in de achtergrond zeer moeilijk werd om de vluchters in te lopen. Le Gac ging van heel ver aan, Alexis Vuillermoz kon hem nog remonteren en pakt zo een unieke dubbel. Wout van Aert regelde op enkele seconden de sprint om de zesde plek, maar laat zo een nieuwe ritzege eigenlijk liggen.