Beloftevolle renner verlengt tot en met 2024 bij Lotto Soudal

Maxim Van Gils blijft 2 jaar langer bij Lotto Soudal. "Hij past perfect binnen onze ploeg en de plannen die we in de toekomst hebben", zegt CEO John Lelangue.

Al vanaf 2018 behoort Maxim Van Gils tot de structuur van Lotto Soudal. Sinds 2021 is hij profrenner. Dit jaar won hij een etappe in de Ronde van Saudi-Arabië. Ook won hij die rittenkoers en pakte hij de jongerentrui mee. Van Gils wordt nu beloond voor zijn prestaties. Hij verlengt tot en met 2024.

VERDER ONTWIKKELEN

"Een jonge, beloftevolle Belgische renner hoort gewoon bij Lotto Soudal", zegt CEO John Lelangue. "Hij heeft ook al getoond dat hij een profkoers kan winnen. Wij gaan hem nu stap voor stap verder begeleiden, zodat hij nog beter wordt. We hebben het volste vertrouwen in hem en hij past ook perfect binnen onze ploeg en de toekomst die we voor ons hebben."

Van Gils treedt Lelangue daarin bij: "Ik denk dat ik nog heel wat groeimarge heb en denk ook dat ik nergens beter kan zitten dan bij Lotto Soudal om mijn potentieel zo goed mogelijk te benutten. Zelf wil ik me verder ontwikkelen in het lastigere eendagswerk en de korte rittenkoersen. In grote rondes wil ik meeschuiven in de vroege ontsnappingen om voor de dagzege te gaan. Ik wil daarbij gebruik maken van mijn sprint."