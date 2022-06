Analyse "Hij gaat nog héél veel winnen": straffe spurtbom De Lie laat hélé mooie resultaten zien in 2022, maar blijft er zelf nuchter onder

Arnaud 'De Stier' De Lie won nu ook in Tongeren in de Ronde van Limburg. En daarmee staat hij op zes stuks dit seizoen. De vorm is prima en dus mogen we nog heel wat verwachten.

"Zo'n renner ... Ongelooflijk wat hij hier neerzet. Als je ziet hoeveel hij nog over heeft na zo'n zware race, dan gaat hij nog veel races winnen. Schrijf hem ook maar op als kanshebber voor het BK." Karl Vannieuwkerke kirde van plezier na de overwinning van de nog steeds maar 20-jarige Arnaud De Lie in de Ronde van Limburg. En de adelbrieven die de Luxemburgse Belg voorlegt zijn stevig. Bloedvorm Als Lotto-Soudal zijn verblijf in de World Tour weet te verlengen, dan zal het daar De Lie en al diens nuttige punten zeker mogen voor danken aan het einde van het seizoen. De Heistse Pijl en de Marcel Kint Classic won hij ook de afgelopen week, eerder op het seizoen was er ook al de Volta Limburg Classic, de GP Jempi Monséré en de Trofeo Palma. BK? Zes zeges dus al dit seizoen, maar ook nog heel wat leuke ereplaatsen zoals een derde plek in Veenendaal en Nokere Koerse en top-10 in Frankfurt, Bredene, Le Samyn en Brugge-De Panne. "Als ik Belgisch kampioen zou worden, dan zou dat perfect zijn voor mij. Maar er zijn nog veel meer favorieten en ik krijg nog vele kansen", bleef De Lie zelf nog op de vlakte.