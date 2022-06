Nederlandse lead-out zelf op podium nadat Bennett overvleugeld werd door De Lie: "Gemengde gevoelens"

Als een lead-out het podium haalt, hoort daar telkens een verhaal bij. Kopman Bennett moest in De Lie zijn meerdere erkennen. Toch had Bora-Hansgrohe nog een renner op het podium.

Dat was Danny van Poppel, die op de lastige aankomst in Tongeren de spurt aantrok in de Ronde van Limburg voor Sam Bennett. De Ier bleek al snel niet opgewassen tegen Arnaud De Lie toen die zijn duivels ontbond. Bennett plafoneerde, zodat Van Poppel tot aan het gaatje moest gaan om Bora-Hansgrohe nog een podiumplek te bezorgen.

HECTISCHE KOERS

"Ons hoofddoel was om het te laten uitdraaien op een sprint, want de voorbije dagen hadden we ernaast gepakt. Het was een hele hectische koers op het einde. We verloren mekaar soms uit het oog. We moesten er enorm in investeren om weer samen te komen", legde Van Poppel uit aan de aankomst.

Van Poppel kwam uiteindelijk als derde over de streep, Bennett pas als vijfde. "Ik denk dat onze lead-out perfect was. Persoonlijk blijf ik met gemengde gevoelens achter. Ik had liever met Sam de overwinning gepakt dan zelf als derde te eindigen. Maar ik zag niet wat er achter mij gebeurde en bleef gaan tot op de streep."