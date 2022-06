Quick-Step vooral opgelucht dat Mark Cavendish geen averij opliep bij valpartij

Een valpartij komt altijd ongewenst, maar de eerste indruk was dat Mark Cavendish geen ernstige verwondingen had opgelopen. Daar trekken ze zich bij Quick-Step aan op.

Mark Cavendish was de aangewezen man die Quick-Step Alpha Vinyl zou uitspelen in de spurt in de Ronde van Limburg. Een ruim peloton was op weg naar een massasprint, maar door een valpartij in de buik van datzelfde peloton werd de boel ferm uitgedund.

Ook Mark Cavendish lag erbij en keek eens met argwaan naar het asfalt. Weg kans op de overwinning. Zonde voor de Brit, want sinds zijn overwinning in de derde etappe van de Giro steekt het allemaal wat tegen of is het net niet. Zaterdag werd Cav nog derde in de Heistse Pijl.

No result today for @MarkCavendish at #RVL22, but fortunately he escaped unscathed from the crash that took place three kilometers from the finish.



Bij Quick-Step zijn ze vooral opgelucht dat ze hem de komende weken kunnen blijven inzetten. "Geen resultaat voor Cavendish in de Ronde van Limburg, maar gelukkig is hij ongedeerd uit de valpartij gekomen die plaatsvond op drie kilometer van de aankomst", staat op de Twitterpagina van de ploeg te lezen.