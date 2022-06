Ben King stopt na 15 jaar met koersen: "Had nooit gedacht hoe ver ik in deze sport zou kunnen gaan"

Ben King heeft beslist om te stoppen met koersen. Dat liet hij weten via Instagram. "Ik had nooit gedacht hoe ver deze sport me zou kunnen brengen", schreef hij.

"Na 15 jaar als professioneel wielrenner heb ik beslist om op het einde van 2022 te stoppen", begon Ben King in zijn bericht op Instagram. "Ik had nooit gedacht hoe ver deze sport me zou kunnen brengen. Ik heb nu een vrouw en een zoon en ook een dochter is op komst. Ik hou nog steeds van koersen, maar ik kijk ernaaruit om meer tijd buiten de koers door te brengen. Het is nog niet zeker wat ik nu ga doen, maar ik sta open voor nieuwe uitdagingen."

King rijdt dit seizoen in dienst van Human Powered Healt, waar Hendrik Redant ploegleider is. Daarvoor reed hij onder meer voor Radioshack, Garmin en Dimension Data. In totaal won King 6 wedstrijden. In 2018 won hij 2 ritten in de Vuelta. Dit jaar zal King nog onder meer de Ronde van Zwitserland rijden.