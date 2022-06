Cian Uijtdebroeks verbaasd over praktijk in profwielrennen: "Hoewel het perfect legaal is, ga ik het niet doen"

Cian Uijtdebroeks is aan zijn jaar als neoprof bezig. Hij is wel verbaasd over dat er in het profwielrennen regelmatig pijnstillers gebruikt worden.

Dat geeft het wielertalent van Bora-Hansgrohe aan in een gesprek met het wielermagazine Bahamontes. "Iedereen doet daarmee wat hij wil, maar ik ben niet van plan mijn gezondheid op lange termijn te ondermijnen voor het leveren van prestaties op korte termijn. Als ik geklopt word door een renner die 3 gram paracetamol heeft genomen in de finale, dan zal ik wel gefrustreerd zijn." VASTHOUDEN AAN EIGEN PLAN Uijtdebroeks zette meteen de stap van junioren naar profs. Het was schrikken toen hij vernam dat bij profwedstrijden geregeld pijnstillers genomen worden. "Pas in de Saudi Tour hoorde ik daarover spreken. Hoewel het perfect legaal is, ga ik het niet doen. Al verlies ik daardoor een koers, en al raadt iemand me aan het toch te proberen, dan zal ik aan het eigen plan vasthouden." Het nemen van niet al te zware pijnstillers is voor alle duidelijkheid toegelaten, maar niet van al die producten zijn de effecten op lange termijn bewezen. "Waarom zou je 2,5 gram paracatemol nemen in de finale? Dat doe je als je ziek bent, en dan nog niet in die hoeveelheid", blijft Uijtdebroeks bij zijn standpunt.