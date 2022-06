De Backer en Flanders Classics steunen 'De Col op', event van Kom op Tegen Kanker: "Wordt onvergetelijke ervaring"

Voormalig profrenner Bert De Backer is peter van 'De Col op', een event van Kom Op Tegen Kanker dat doorgaat in september 2023. Het doel is duidelijk: klimmen voor het goede doel.

'De Col op" zal georganiseerd worden op zaterdag 9 september 2023. De Col des Saisies in Frankrijk zal dan tijdens dit fietsevenement beklommen worden en de opbrengst gaat integraal naar kankeronderzoek. Deelnemers helpen het goede doel en kunnen meteen ook hun sportieve grenzen verleggen. Flanders Classics helpt mee met de organisatie en Bert De Backer is dus de peter van dit initiatief. Klimmen heeft iets speciaals "Klimmen heeft iets speciaals. Het brengt je lichaam en geest in een bepaald ritme. Bovenkomen na een zware beklimming voelt altijd als een overwinning, ongeacht hoe lang je er over gedaan hebt. Daarom wil ik een warme oproep doen aan heel Vlaanderen om massaal mee te doen aan de Col op. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring", voorspelt De Backer. "Ik kijk er alvast ongelooflijk hard naar uit." Het hoofdprogramma is dus voor 9 september, maar er zal een heel weekend van ambiance en activiteiten voorzien worden. Wie nog meer te weten wil komen over de actie of zich al wil inschrijven, kan hiervoor terecht op decolop.be.