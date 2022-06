Jumbo Visma verliest renner met gebroken arm

Pech voor Jumbo Visma. Tijdens een mountainbiketocht kwam één van de renners ten val en brak daarbij zijn onderarm.

Een spijtig ongeval levert Koen Bouwman van Jumbo Visma heel wat problemen op. Tijdens een mountainbiketocht brak hij zijn onderarm, zo schrijft WielerFlits. Andere bronnen laten weten dat Bouwman een gebroken pols zou hebben.

Na de fantastische Giro waarin hij de bergprijs won is dit een fikse tegenvaller met het oog op de komende weken. Hoe lang hij out zal zijn is nog niet duidelijk.

Normaal ging hij de Ronde van Zwitserland rijden die zondag van start gaat, maar dat valt nu helemaal weg. Ook over het Nederlands kampioenschap is er geen duidelijkheid.