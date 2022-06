Roglic en Vingegaard verliezen terrein in Dauphiné: Geen zorgen voor Tour

Roglic en Vingegaard verloren in de tijdrit van de Dauphiné respectievelijk 42 seconden en 1 minuut en 12 seconden.

Ondanks de toch wel wat tegenvallende tijden van de twee toppers bleven ze bij Jumbo Visma opvallend tevreden over de tijdrit in de Dauphiné.

“Wat er nog nodig is in Kopenhagen? Dat gaan we daar wel zien, dit is alvast een goede inspanning geweest. Mentaal zat ik er goed in, ik kon mezelf pushen en daar ben ik blij mee”, zei Roglic bij Cycling Pro Net.

Ook Vingegaard is niet ongerust. “Het was een zware en lange tijdrit. Ik heb het liever iets meer heuvelachtig, maar ik ben tevreden met waar ik nu sta. Dat Ganna meer dan een minuut sneller is, is niet zo gek. We gaan de komende dagen zien hoe het gaat, ik ben op de goede weg.”