Sven Vanthourenhout is onder de indruk van Arnaud De Lie: "Hij doet me aan Tom Boonen denken"

Arnaud De Lie won de laatste weken verschillende koersen. Dat heeft ook bondscoach Sven Vanthourenhout opgemerkt. "Hij doet me aan Tom Boonen denken", zei hij aan Sporza.

In de Heistse Pijl en de Ronde van Limburg won Arnaud De Lie op een overtuigende manier. Een paar dagen eerder won hij ook al de Marcel Kint Classic. Dat is ook bondscoach Sven Vanthourenhout niet ontgaan.

"Ik zei vorig jaar al tegen een ploegleider dat er een nieuwe soort Tom Boonen op komst is", zei Vanthourenhout aan Sporza. "De Lie wint nu massasprints, lastige sprints en hij durft ook te koersen. Dat leunt dicht aan het profiel van Boonen. Ik wil daarmee niet zeggen dat hij hetzelfde palmares zal bijeenrijden, maar hij kan wel dezelfde soort koersen winnen. Volgend jaar kan hij al meedoen in bijvoorbeeld Dwars door Vlaanderen of Gent-Wevelgem."

BK EN WK

Vooral de sprint in de Heistse Pijl vond Vanthourenhout "heel straf". "Al zal hij op pure snelheid nog niet meteen Tim Merlier kunnen kloppen. Het BK kan een sprint worden en dan zullen we het zien. Al heeft De Lie wel een kans. Lotto Soudal kans alles op hem zetten, terwijl Alpecin-Fenix ook nog Jasper Philipsen heeft."

Vanthourenhout heeft ook al gesproken met De Lie en Lotto Soudal over het WK bij de beloften in Australië: "Ze staan er voor open. Als hij deze vorm kan aanhouden kan hij daar zeker kopman zijn, maar er zullen ook keuzes moeten gemaakt worden. De Lie is belangrijk voor Lotto Soudal in de zoektocht naar UCI-punten. Het WK als tussendoortje is dan geen optie."