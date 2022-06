Wout van Aert grijpt net naast revanche: "Had nog gedacht om mijn fiets te gooien"

Voor de tweede dag op rij werd Wout van Aert tweede in de Dauphiné. Nu moest hij Ganna laten voorgaan in de tijdrit.

Het is een vreemd gevoel voor Van Aert. “Of ik tevreden ben? Ik moet wel. Een tijdrit is altijd eerlijk. 2 seconden is niet veel, maar het is wel een verschil”, klinkt het net na de finish.

“Ik word geklopt door de wereldkampioen. Uiteraard wilde ik winnen, maar dit moet ik accepteren. Ik ben tevreden met mijn prestatie.”

Want die tweede plek betekent wel een en ander. “Dit is de beste tijdrijder ter wereld. Als je op 2 seconden eindigt, zegt dat iets over je vorm. Ik ben tevreden met hoe het gaat.”

Geen revanche ook op Gaudu, die net voor hem wist te blijven op de meet. “Ik dacht nog om mijn fiets te gooien, maar ik kwam te laat.”