Na crashes nu winst voor spurter van Jumbo-Visma: "Gewonnen dankzij supermove nadat ik wiel Viviani koos"

Het tij keert voor één van de spurters van Jumbo-Visma. Hij had eerst het wiel van Viviani gekozen, maar het was toch nog een ploegmaat die hem aan de zege hielp.

Olav Kooij heeft de openingsetappe van de ZLM Tour gewonnen. De Nederlander was de snelste in Kapelle en mocht achteraf dan ook de leiderstrui aantrekken. "Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken. We kwamen hier met als doel om een rit te winnen en als dat dan meteen lukt, is dat supermooi. We hadden ons geen beter begin kunnen wensen."

Kooij loofde de 'supermove' van één van zijn teamgenoten. "In de laatste kilometer kwamen we in het gedrang, waardoor ik Mick van Dijke kwijtraakte en ik het wiel koos van Elia Viviani. Ineens zag ik Tim van Dijke langs me komen en pikte ik bij hem aan. Hij deed echt een supermove en ik durf wel te zeggen dat ik dankzij zijn move heb gewonnen."

NOG NIET TOP

Voor de amper 20-jarige ritwinnaar is het een ferme opsteker na valpartijen in de Ronde van Hongarije en Heistse Pijl. "Ik ben nog niet op mijn top. Ik had wel een goed gevoel en we hebben het initiatief genomen met de ploeg. Het is goed om dat zelfvertrouwen te krijgen en ik ben blij om het zo af te maken."