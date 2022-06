Flanders Classics reageert op de verdwijning van Gieten uit de Superprestige

Flanders Classics heeft gereageerd op de verdwijning van Gieten uit de Superprestige. "De focus ligt op België", klinkt het bij Wielerflits.

Gisteren deelde Gieten mee dat ze niet meer tot de Superprestige behoren. Bij Wielerflits reageerde Flanders Classics op dat nieuws.

"Gieten was ten 1e geen speelbal", zei Chris Mannaerts. "Het sleepte langer aan, omdat er nog onduidelijkheden waren over de data van Heusden-Zolder en Boom, waarmee wij ook een contract hebben. Daardoor konden we niet sneller een duidelijkheid geven aan Gieten."

CHARME

"Het klopt wel dat de Superprestige een focus heeft op België", ging Mannaerts verder. "Onze partners zijn ook Belgisch. Maar voor de Wereldbeker ligt dat anders. Daarvoor hebben die partners ook een internationale opdracht te vervullen. De focus op eigen land voor de Superprestige vinden we een rechtvaardige strategie."

"We begrijpen dat het voor Gieten emotioneel is om niet meer tot de Superprestige te behoren", zei Mannaerts. "Ik vind dat ook jammer, maar ze hebben wel zelf die beslissing genomen. Wij hadden hen nog niet geschrapt. Er valt nu wel een stukje charme weg, maar er mogen nu eenmaal maar 8 manches binnen de Superprestige zijn."