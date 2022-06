Gieten behoort niet meer tot de Superprestige: "We willen niet meer als speelbal gebruikt worden"

Gieten behoort niet meer tot de Superprestige. Ze hebben zelf aan de organisatie laten weten dat het voor hen niet meer hoef. "We willen niet meer als speelbal gebruikt worden", klinkt het bij de organisatie.

Na 33 jaar is de internationale veldrit in Gieten door Flanders Classics niet meer opgenomen in de Superprestige. Een contract verlening bleek niet mogelijk. Dat meldt de organisatie van Gieten zelf.

"Vanaf januari dit jaar was er al sprake dat Gieten niet meer tot de Superprestige zou horen", klinkt het bij de organisatie van Gieten. "De beslissing bleef maar uit. Uiteindelijk hebben we zelf een deadline opgesteld. Aan de vooravond bleek dat er nog altijd geen zekerheid was. We hebben dan zelf maar beslist om niet meer de speelbal te zijn."

Een van de redenen zou zijn dat de verplaatsing te duur is. "Sponsors vinden het te ver, maar blijkbaar niet voor de verre verplaatsingen voor de wereldbeker naar Italië of Amerika", gaat het verder.

Op 2 oktober 2022 heeft de veldrit in Gieten een datum op de UCI-kalender. "We gaan er nu voor om dat op eigen houtje te organiseren", besluit de organisatie. In 2021 won Toon Aerts de Superprestige in Gieten.